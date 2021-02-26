Додон: Ожидаем завершения процедуры регистрации российской вакцины в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Ожидаем завершения процедуры регистрации российской вакцины в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между нашими странами. 

Отдельно они говорили о регистрации российской вакцины от коронавируса Sputnik-V. В этом контексте лидер ПСРМ поблагодарил руководство Российской Федерации за открытость и напомнил, что соответствующий запрос в Москву был отправлен еще в конце прошлого году правительством нашей страны, а сейчас ожидается завершение процедуры регистрации препарата в Молдове.
– Подчеркнул, что очень много граждан нашей страны обращаются ко мне с вопросом, когда в Молдове начнется применение российской вакцины. Теперь, я уверен, бюрократический процесс завершится успешно. Добавил при этом, что у жителей Молдовы должна быть возможность самостоятельно выбирать ту или иную вакцину, но лично я доверяю российской вакцине, – написал Додон на своей странице в соцсети. 

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