Додон: Ожидаем завершения процедуры регистрации российской вакцины в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

– Подчеркнул, что очень много граждан нашей страны обращаются ко мне с вопросом, когда в Молдове начнется применение российской вакцины. Теперь, я уверен, бюрократический процесс завершится успешно. Добавил при этом, что у жителей Молдовы должна быть возможность самостоятельно выбирать ту или иную вакцину, но лично я доверяю российской вакцине, – написал Додон на своей странице в соцсети.