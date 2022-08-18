Додон ответил Санду: При социалистах у власти сегодня в Молдове были бы мир, порядок и дешёвый газ

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Экс-глава государства ответил на реплику Майи Санду о том, что “если бы президентом сейчас был Додон, он бы позволил России использовать Молдову в войне против Украины”.

– Госпожа президент Санду снова практикует безосновательные атаки и обвинения в адрес оппонентов, пытаясь сместить акценты со своего личного провала в управлении страной. Советую Майе Санду прекратить заниматься популизмом, упоминая мое имя. Есть один единственный способ доказать, если она на что-то способна в политике – сделать жизнь людей лучше. Однако, к сожалению, происходит наоборот – граждане живут всё хуже. Хочу, чтобы было понятно: при социалистах, сегодня в Молдове были бы мир, порядок, социальный консенсус, низкие цены на газ и основные товары, помощь аграриям, не было бы огромной инфляции, а пенсии и зарплаты стабильно росли. Мы бы сохранили абсолютный политический нейтралитет, хорошие взаимоотношения с соседними странами, не потеряв при этом экономические и другие выгоды от сотрудничества с Россией, – подчеркнул он.

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