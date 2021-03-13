Додон ответил Санду: Нужно не вводить локдаун, а срочно обеспечить доступ населения к качественной вакцине

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Председатель ПСРМ по-прежнему категорически против введения чрезвычайного положения в Молдове. Игорь Додон уверен: тотальный локдаун не только не облегчит ситуацию с пандемией, но и усугубит экономический кризис.

– Чем вводить полный локдаун и убивать бизнес, который еле выживает в условиях кризиса и политической нестабильности, лучше срочно обеспечить доступ населения к качественной вакцине, чем и занимаются парламент и правительство в последние недели, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Майя Санду призвала правительство и парламент ввести в стране ЧП на две недели.

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