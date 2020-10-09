Додон ответил Санду: Я предпочитаю общаться с гражданами (ВИДЕО)

Додон ответил Санду: Я предпочитаю общаться с гражданами (ВИДЕО)

Игорь Додон подтвердил намерение не участвовать в предвыборных дебатах как минимум до 1 ноября. Независимый кандидат в президенты отметил, что он предпочитает общаться с гражданами – ежедневно проходят 10-12 встреч. Заявление последовало в ответ на предложение кандидата от ПДС Майи Санду принять участие в совместных дебатах. 

– Я даю возможность оппонентам устраивать “дуэли” на всех телеканалах. Пусть показывают, какие они красивые и умные, а я буду общаться с гражданами. Устраивать “хору” каждый день на ТВ я не считаю правильным. Будет второй тур – поговорим, но я думаю, что победа может быть и с первого тура, – сказал он. 

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