Додон ответил “переживающим” за него: В воскресенье увидимся на протесте

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В то время как в Кишинёве новая власть идёт по стопам Плахотнюка, захватывает госучреждения и устраивает “маски-шоу”, Молдова платит уже 800 долларов за газ, когда для других стран, с более ответственным руководством, цена составляет 250-300 долларов. К сожалению, трудности для наших граждан только начинаются, потому что в Европе стоимость газа достигла уже 1900 долларов, ПДС так и не договорилась о выгодной цене для Молдовы, а холода – впереди. Об этом председатель ПСРМ написал на своей странице в соцсети.

Он отметил, что “телевизионное правосудие” ничем не поможет нынешнему режиму, когда граждане будут мёрзнуть перед экранами ТВ и у них не будет денег платить за газ, за еду и лекарства, за товары и услуги крайней необходимости. Попытки отвлечь внимание населения от роста цен и от других реальных проблем страны путём фабрикования уголовных дел предпринимал и прошлый диктаторский режим, напомнил Додон, и всем известно, чем это закончилось.

– Передаю всем, кто за меня “переживает”, что через два дня я вернусь в Молдову, и в воскресенье, 10 октября, мы все увидимся на протесте в Кишинёве. Потребуем от ПДС прекратить диктатуру и злоупотребления и предложить, наконец, конкретные социальные и экономические решения, потому что бедность, отчаяние и отсутствие уверенности в завтрашнем дне всё больше охватывают молдавское общество, – подчеркнул лидер ПСРМ.

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