Додон ответил “очень принципиальной девушке” Санду: Не торопитесь с заявлениями (ВИДЕО)

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“Никогда не говори “никогда!”. Это Игорь Додон советует лидеру ПДС Майе Санду, заявившей, что она полностью исключает какие-либо переговоры с ПСРМ. Президент напомнил о “принципиальности” Санду, которая сначала не хотела подавать ему руку, а через месяц сделала это и встала на колени перед флагом, принося клятву в качестве премьер-министра.

– Очень принципиальная девушка. Очень. Теперь говорит, что готова договориться с “Канду – Санду – Плаха – Шор”. Многоуважаемая госпожа Санду, никогда не говори “никогда”. И если ты на самом деле хочешь, чтобы у страны был “чистый парламент”, то в этом парламенте, в следующем и после следующего точно будет ПСРМ – классическая партия, с идеологией, а не эти, которые ходят “туда-сюда” с Шором, Канду, подкупают депутатов. И мы готовы разговаривать с классическими партиями в Парламенте РМ, – сказал он.

Игорь Додон посоветовал Санду не разбрасываться громкими заявлениями, потому что многие вещи меняются.

– И когда наступит ситуация, что нужно будет создать коалицию или проголосовать за роспуск парламента или какие-то проекты, как вы объясните это своему электорату? Поэтому мой вам совет: не торопитесь с такими заявлениями, – подытожил глава государства.

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