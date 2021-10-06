Додон ответил недругам: Я остаюсь с командой. Пережили Плахотнюка, переживём и Санду (ВИДЕО)

Додон ответил недругам: Я остаюсь с командой. Пережили Плахотнюка, переживём и Санду (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ уверен: на месте Александра Стояногло ПДС нужен свой, карманный генеральный прокурор, чтобы возбудить уголовные дела против оппозиции, включая самого Игоря Додона. Однако “бежать из страны” из-за этого, как прогнозируют некоторые недоброжелатели, Додон не собирается. “Я останусь рядом с командой, как это было всегда”, – сказал лидер социалистов в рамках передачи на частном телеканале.  

– Пережили Плахотнюка, переживём и Санду! – добавил он. 

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