Додон ответил недоброжелателям: ПСРМ выстоит и станет ещё сильнее!

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Игорь Додон призывает своих коллег из Партии социалистов не поддаваться ни на какие инсинуации. Почётный председатель ПСРМ отметил, что поддерживает всю команду, в особенности Влада Батрынчу, и считает, что Батрынча как руководитель партии на данном этапе делает всё, что в его силах.

– Да, я сказал и остаюсь при своём мнении, что нужно выходить на протесты против этой власти. Вам решать, когда их проводить, чтобы эффект для граждан был максимальным. Люди хотят от нас ответа на все беззакония, творимые этой антисоциальной властью. На протяжении 11 лет те или иные деятели только и ждут, что ПСРМ развалится. Не дождётесь. Партия социалистов выстоит и станет ещё сильнее! Желаю своим коллегам стойкости и сил. Я с вами, – подчеркнул Игорь Додон.

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