Додон ответил европейским бюрократам: Мы хотим мира, а не вашей геополитики войны!

0

В ситуации, когда Молдова больше, чем когда-либо, нуждается в помощи для поддержки населения, предпринимателей, всех, кто переживает последствия экономического, энергетического и социального кризисов, обрушившихся на нашу страну, европейцы предлагают нам вооружение. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Он прокомментировал заявление председателя Евросовета о том, что ЕС намерен оказать военную помощь Молдове.

– Европейские бюрократы предлагают нам вооружить нас. Зачем? Чтобы наши молодые люди погибали на поле боя, следуя интересам Европейского союза и НАТО? Благодарим западных партнёров за “помощь” и за “ценные советы”. Сегодня Молдова нуждается в финансовых средствах, чтобы инвестировать в экономику, дороги, социальную инфраструктуру, медицину и образование, а не в оружии, чтобы были убиты молодые люди, которых и так в нашей стране осталось немного. Молдова – нейтральная страна, и она хочет мира, а не геополитики войны, – подчеркнул пятый президент страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.