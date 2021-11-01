Додон ответил “доброжелателям”: “Бежать” из Молдовы не собираюсь, другого гражданства у меня нет (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ не собирается покидать Молдову. “Я остаюсь рядом с коллегами, у нас много работы. Семья моя тоже здесь”, – отметил Игорь Додон в рамках передачи на частном телеканале.

– Я не собираюсь уезжать из страны. Видел, что кто-то писал, якобы, у меня есть российское гражданство. Нет у меня гражданства другой страны и я не планирую его получать. Я остаюсь в Молдове, семья тоже здесь. Я рядом с коллегами, у нас много работы, завтра я буду в районах, – сказал Додон.

Председатель ПСРМ в очередной раз заявил, что не боится дел, которые могут быть сфабрикованы против него. Снова пояснил он и своё решение отказаться от мандата депутата.

– Парламентского большинства слабее, чем это, я ещё не видел. Слабое, непрофессиональное, высокомерное. С кем разговаривать? С Алайбой, который, думаю, даже таблицу умножения не знает? В этой ситуации я как пятый президент страны решил, что моё пребывание в парламенте менее эффективно – и для меня, и для граждан, – заявил Игорь Додон.

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