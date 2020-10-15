Додон отправился с визитом в Новые Анены

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Независимый кандидат на пост главы государства снова отправился в районы. На сей раз Игорь Додон встретится с жителями Новых Анен.

⁃ Только лично общаясь с соотечественниками, можно понять, что по-настоящему волнует Молдову. Понять, каковы надежды и чаяния людей. Рассказать им о том, что мы уже смогли сделать и что еще предстоит. Работа продолжается. Вместе мы справимся! – отметил он.

Напомним, Игорь Додон поставил перед собой задачу посетить в предвыборную кампанию все районы страны и провести 250-300 встреч с гражданами.

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