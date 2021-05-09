Додон открыл в селе Гайдар спортплощадку, которую ранее помог оснастить (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение сегодняшнего праздничного дня Игорь Додон отправился в село Гайдар района Чадыр-Лунга Гагаузской автономии, где принял участие в открытии многофункциональной спортивной площадки. Ранее он оказал помощь в виде оснащения детской площадки, которая является частью этого маленького спорткомплекса.
Председатель ПСРМ поздравил селян с Днём Победы и с открытием спортивной площадки, пожелал всем здоровья, мирного неба и процветания.
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