Додон открыл в селе Гайдар спортплощадку, которую ранее помог оснастить (ФОТО, ВИДЕО)

Додон открыл в селе Гайдар спортплощадку, которую ранее помог оснастить (ФОТО, ВИДЕО)
В завершение сегодняшнего праздничного дня Игорь Додон отправился в село Гайдар района Чадыр-Лунга Гагаузской автономии, где принял участие в открытии многофункциональной спортивной площадки. Ранее он оказал помощь в виде оснащения детской площадки, которая является частью этого маленького спорткомплекса. 

Председатель ПСРМ поздравил селян с Днём Победы и с открытием спортивной площадки, пожелал всем здоровья, мирного неба и процветания.

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