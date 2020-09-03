Додон: Отчеты Kroll были отмыванием денег (ВИДЕО)

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Отчеты Kroll были “ложным следом”, брошенным Владимиром Плахотнюком в 2015 году, чтобы отвлечь внимание общественности от разразившегося тогда по поводу “кражи века” скандала. Так считает Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”.

– Это было отмывание денег. Считаю, что за эти отчеты заплатили зря. Это был “ложный след”, брошенный Плахотнюком в 2015-м году, когда начался этот скандал, – сказал он.

Президент отметил, что все эти годы для истинного расследования “кражи века” не было сделано ровным счетом ничего, и только после декабря 2019 года дела пошли быстрее. Додон добавил, что он твердо убежден, что генеральный прокурор “знает, что делает”.

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