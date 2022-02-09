Додон: От отмены 50%-ной квоты на молдавские товары в магазинах пострадают местные производители (ВИДЕО)

0

Председатель Молдавско-Российского делового союза раскритиковал инициативу Минэкономики, предусматривающую отмену положений Закона о внутренней торговле, согласно которым 50% полок в магазинах должно отводиться местной агропродовольственной продукции. Игорь Додон отметил, что от этого решения, если оно будет принято, пострадают производители.

Додон напомнил, что поправки, обязывающие магазины выставлять на своих полках не менее 50% молдавской продукции, ранее были приняты по его инициативе. Председатель Молдавско-Российского делового союза считает, что их отмена – заказ западных кураторов нового руководства Молдовы, не имеющий ничего общего с интересами страны и граждан.

– Это очень плохо. Это плохо скажется на местном производителе. Где ему продавать товар? У нас неплохой урожай, а в супермаркетах только импортные товары. Это ещё одно плохое решение, которое принимает нынешняя власть, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.