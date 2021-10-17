Додон: Освобождение Молдовы от “жёлтой заразы” начнётся с Бельц! (ВИДЕО)

Додон: Освобождение Молдовы от “жёлтой заразы” начнётся с Бельц! (ВИДЕО)

Никто, кроме нас, не освободит Молдову от “жёлтой заразы”. Об этом, выступая на митинге в Бельцах заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что “страну нужно спасать, как это было в 44-м году: город за городом”. 

– Сегодня задача – освободить Молдову. Мы все с вами – потомки победителей, – напомнил председатель ПСРМ. 

Игорь Додон отметил, что “это не просто борьба за пост мэра Бельц, а важная победа, которая нужна всем”.

– Мы не должны уступить. Не надо голосовать ни за “жёлтых”, ни за их бизнес-партнёров. Поддержите тех, кто будет рядом с вами, кто вас не бросит. Как только зарегистрируется наш кандидат, стартует борьба за освобождение Молдовы. Освобождение Молдовы начнётся с Бельц, – подытожил он. 

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Комментарии (1)

  1. Смотрю на выступление г на Додона и вижу выступление Ленина на бронемашине. Даже объявил войну, собирается брать город за городом. А может хочет начать гражданскую как в России между белыми и красными. Слишком смелый призыв. Бойтесь Бога, г н Додон. Интересно ,потомок каких победителей он является? Всё-таки красный цвет вас тянет к кровопролитию. Надо думать,прежде чем призывать к безумным действиям.

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