Додон: Освобождение Молдовы от “жёлтой заразы” начнётся с Бельц! (ВИДЕО)

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Никто, кроме нас, не освободит Молдову от “жёлтой заразы”. Об этом, выступая на митинге в Бельцах заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что “страну нужно спасать, как это было в 44-м году: город за городом”.

– Сегодня задача – освободить Молдову. Мы все с вами – потомки победителей, – напомнил председатель ПСРМ.

Игорь Додон отметил, что “это не просто борьба за пост мэра Бельц, а важная победа, которая нужна всем”.

– Мы не должны уступить. Не надо голосовать ни за “жёлтых”, ни за их бизнес-партнёров. Поддержите тех, кто будет рядом с вами, кто вас не бросит. Как только зарегистрируется наш кандидат, стартует борьба за освобождение Молдовы. Освобождение Молдовы начнётся с Бельц, – подытожил он.

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