Додон: Основные бюджетно-налоговые законы предусматривают повышение зарплат с 1 января 2021 года

– Эти важные для страны законы должны быть утверждены и промульгированы до конца текущего года, чтобы с 1 января 2021 года они вступили в силу. Было бы безответственно оставлять страну без утверждения основных бюджетно-налоговых законов, тем более что они предусматривают повышение заработных плат с 1 января 2021 года, ряд изменений в налоговой сфере, которые будут способствовать благополучию людей и развитию деловой среды, – отметил Додон.

Игорь Додон принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов, на котором обсуждались приоритеты на ближайший период. Глава государства приветствовал решение депутатов ПСРМ поддержать в постоянных комиссиях проекты бюджетно-налоговой политики, государственного бюджета, бюджетов медицинского и социального страхования, принятые в понедельник правительством.

Кроме того, была обсуждена политическая ситуация в стране. Депутаты-социалисты приняли к сведению отказ Майи Санду взять на себя управление страной и расценили эту позицию либо как предательство ее собственных избирателей, либо как опасение принять бразды правления страной во время пандемического кризиса. В то же время фракция ПСРМ выразила готовность в дальнейшем поддержать правительство, предложенное Майей Санду, при условии, что оно будет состоять из профессионалов.

В ходе дискуссии депутаты ПСРМ также выразили озабоченность нагнетанием ситуации в отношении Левобережья Днестра.