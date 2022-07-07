Додон: Осенью тариф на газ может достигнуть 35 леев (ВИДЕО)

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Если власть не поймёт, что нужно договариваться с Россией о более выгодной цене на газ, осенью тариф на голубое топливо может достигнуть 30-35 леев. Население просто замёрзнет, отметил в рамках передачи на частном телеканале пятый президент Молдовы Игорь Додон.

Молдова могла бы подписать контракт с “Газпромом” на 3-5 лет по стабильной цене – 200-300 долларов за тысячу кубометров, уверен он. Додон привёл в пример Сербию и Венгрию, получающие газ по 300-350 долларов и имеющие долгосрочные договоры, и добавил, что в случае РМ цена могла бы быть ещё ниже.

– Что значит 300 долларов за тысячу кубометров? Это значит, что тариф для граждан был бы не более 6 леев. А сейчас потребитель будет вынужден платить по 25-26 леев, а осенью будет 30-35 леев. Я никого не хочу пугать, но такова реальность с этой властью, – сказал он.

Додон отметил, что обещанные гражданам руководством компенсации в этой ситуации никак не помогут населению.

– Пока власть не поймёт, что нужно договариваться с Россией, а я вижу, что они не понимают, люди будут страдать. Зимой мы просто замёрзнем, – сказал он.

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