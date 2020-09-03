Додон: Осенью газ подешевеет. Новый тариф будет сохранён и в будущем году

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Ситуация на энергетическом рынке Молдовы будет стабильной. В этом граждан заверяет Игорь Додон. В рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” глава государства подтвердил, что осенью тариф на газ снизится, а в будущем году цена повышаться не будет.

– Снижение тарифа сейчас позволит нам не “трогать” его, не повышать цену в будущем году. На энергетическом рынке РМ будет стабильность, – сказал он. Напомним, ранее Игорь Додон объявил, что тарифы на газ и на электроэнергию могут снизиться для конечного потребителя по меньшей мере на 10%. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.