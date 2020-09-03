Додон: Осенью газ подешевеет. Новый тариф будет сохранён и в будущем году

Додон: Осенью газ подешевеет. Новый тариф будет сохранён и в будущем году
Ситуация на энергетическом рынке Молдовы будет стабильной. В этом граждан заверяет Игорь Додон. В рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” глава государства подтвердил, что осенью тариф на газ снизится, а в будущем году цена повышаться не будет. 

– Снижение тарифа сейчас позволит нам не “трогать” его, не повышать цену в будущем году. На энергетическом рынке РМ будет стабильность, – сказал он. 
Напомним, ранее Игорь Додон объявил, что тарифы на газ и на электроэнергию могут снизиться для конечного потребителя по меньшей мере на 10%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md