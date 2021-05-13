Додон: Орден Почёта для Михалко – “расплата” Санду за помощь на президентских выборах (ВИДЕО)

Додон: Орден Почёта для Михалко – “расплата” Санду за помощь на президентских выборах (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ считает, что слабее посла ЕС, чем Петер Михалко, в Молдове ещё не было. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. Додон отметил, что предшественник Михалко, Пиркка Тапиола, никогда не позволял себе такого грубого и наглого вмешательства во внутренние дела нашей страны. 

В связи с этим лидер социалистов недоумевает, за какие заслуги Майя Санду наградила Орденом Почёта Петера Михалко.

– За что? За что, что он ей помог на выборах? Так пусть скажет чётко, что это её расплата за помощь, – сказал Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md