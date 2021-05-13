Додон: Орден Почёта для Михалко – “расплата” Санду за помощь на президентских выборах (ВИДЕО)

0

Председатель ПСРМ считает, что слабее посла ЕС, чем Петер Михалко, в Молдове ещё не было. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. Додон отметил, что предшественник Михалко, Пиркка Тапиола, никогда не позволял себе такого грубого и наглого вмешательства во внутренние дела нашей страны.

В связи с этим лидер социалистов недоумевает, за какие заслуги Майя Санду наградила Орденом Почёта Петера Михалко.

– За что? За что, что он ей помог на выборах? Так пусть скажет чётко, что это её расплата за помощь, – сказал Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.