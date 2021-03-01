Додон опроверг слухи: ПСРМ не будет инициировать референдум по отставке Санду! (ВИДЕО)

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“Последнее, что нас сейчас интересует, – это должность Майи Санду и её отставка”. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил на пресс-конференции. Глава социалистов опроверг слухи о том, что возглавляемое им формирование готовит референдум по отстранению Санду от должности.

– Партия социалистов не станет инициировать референдум об отставке президента страны. Это ложь и манипуляция, так как подобный плебисцит станет лишь шагом к углублению кризиса и ничего не решит, а мы хотим вызволить страну из кризиса, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что единственный выход – в диалоге, а не в политических войнах и блокировании деятельности учреждений.

– Этот диалог полностью отсутствовал до сих пор. У нас есть решение для быстрого выхода из этого кризиса, при котором у нас будет как функциональное правительство, так и досрочные парламентские выборы в этом году, – подчеркнул он.

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