Додон: Оппозиция боится людей, а я всегда буду рядом с гражданами. Несмотря ни на что! (ВИДЕО)

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Люди доверяют политикам, которые всегда находятся рядом с ними. Глава государства, даже в условиях пандемии, контактирует с сотнями и тысячами граждан. В отличие от своих политических оппонентов Игорь Додон не боится общаться с населением, навещать ветеранов и посещать больницы.

– Посмотрите на моих политических оппонентов. Майя Санду даже когда проводит пресс-конференцию и никого нет в зале, только микрофон, надевает маску. Боится от микрофона заразиться, что ли? Речь не о том, нужна маска или нет. Они боятся людей. Думаю, что если бы им пришлось обойти 4 больницы, как я на этой неделе здоровался за руку – кулаком – и вручал дипломы сотням врачей, – да они бы в обморок упали. Вот в чем разница, – сказал он.

Глава государства подчеркнул: он будет рядом с людьми, несмотря ни на что. Игорь Додон также отметил, что люди хотят, чтобы у руководства находились политики, которые их понимают, а не которые оторваны от реальности и живут в своем “воображаемом” мире.

– Один из Израиля рассказывает, как много хорошего он делает для Молдовы, другие отсюда. А люди хотят видеть, что у их руководителя такие же дети, которые ходят в детский сад, тут, в Молдове, в школу, тут, в Молдове. Что этот руководитель, как и они, каждый день сталкивается с теми же проблемами, а не эти, которые “политики” только в Facebook. Это ответ на вопрос, почему у людей всё ещё есть доверие. Потому что, хочу сказать честно, я войду в любой зал, где коллектив будет очень жестко меня критиковать – я не боюсь. Я войду: ни разу мне не создавали тепличные условия, чтобы не приходили те, кто меня критикует, или те, кто задает неудобные вопросы. И после 2-3-4 часов дискуссий атмосфера в зале изменится на 70-80%. Многие из тех, кто видит меня по телевизору и знает меня в жизни, говорят, что в жизни я совсем другой. Поэтому я чаще на местах, чаще среди людей. Люди этого ждут, – подытожил он.

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