Додон – оппозиции: Зачем заблокировали российский кредит, а сейчас надуваете щеки? (ВИДЕО)

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Представители молдавского правительства уже начали переговоры с российскими коллегами по вопросу предоставления нашей стране кредита в размере 200 млн евро. Глава государства надеется, что до конца августа – начала сентября будет известен ответ на вопрос, когда документ будет готов к подписанию, после чего его представят для ратификации парламенту. Заявления были сделаны в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

Игорь Додон в очередной раз осудил действия оппозиции, заблокировавшей этот займ несколько месяцев назад.

– А сейчас они говорят: «Дайте нам денег, дайте нам денег». Если вы хотели денег, зачем заблокировали этот кредит, а сейчас надуваете щеки? Не заблокировали бы – вот вам 4 млрд леев, была бы возможность легче двигаться. Была бы возможность больше вопросов, проблем решить. А вы заблокировали этот кредит, и нам приходится ехать в Россию, опять договариваться, чтобы возобновить переговоры, – сказал он.

Игорь Додон надеется, что в этот раз решение по этому поводу будет принято парламентом единогласно.

– Почему-то хочу быть в этом уверен. Надеюсь, там наконец-то все поймут, что это нужно, – добавил он.

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