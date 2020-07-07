Додон – оппозиции: Вы за что получаете зарплату? За работу. Так приходите и работайте! (ВИДЕО)

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Несколько недель назад Игорь Додон предложил антиолигархическим партиям – ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП – сесть за стол переговоров и обсудить сложившуюся в стране политическую ситуацию и пути выхода из неё. Однако не все этого хотят, констатировал президент. Некоторые партии, по всей видимости, желают дестабилизации ситуации, считает он, а потому бойкотируют заседания парламента.



– Если будет хоть малейший шанс посадить всех за стол переговоров, я обязательно использую его. Не исключаю, что на определенном этапе я снова выступлю с такой инициативой. Посмотрите, что творится сейчас в парламенте. Большинства нет, и мы знаем почему – потому что некоторых депутатов купили. Но те, кто считают себя умнее всех остальных, почему идут за Канду и Шором и бойкотируют заседание парламента? В чем проблема? – сказал он.

Президент выразил возмущение бездействием избранников.

– Вы, депутаты, за что получаете зарплату? За то, чтобы работать. Так приходите на работу! Если вам не нравится проект правительства – выдвигайте вотум недоверия, инициируйте отставку. А так они приходят и толкаются в коридорах. 50 депутатов – социалисты и демократы – заходят в зал, а эти сидят и смотрят телевизор в коридоре. Если вы хотите смотреть телевизор – сдайте мандаты или хотя бы откажитесь от зарплаты, потому что вы не работаете, – отметил Додон.

Глава государства призвал депутатов проявить сознательность, мудрость и совесть, прийти в парламент и наконец начать работать.

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