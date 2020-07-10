Додон – оппозиции: Признайте, что мы были правы, а вы зря блокировали работу парламента целую неделю (ВИДЕО)

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Вчерашние события в парламенте, когда правительству наконец удалось принять под свою ответственность ряд законопроектов, Игорь Додон считает победой. Об этом он заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Додон отметил, что данные решения непосредственно затрагивают порядка миллиона граждан страны: пенсионеров, врачей, фермеров, предпринимателей. Все они получат долгожданную помощь, если, конечно, оппозиция не выдвинет правительству Кику вотум недоверия до понедельника.

– Если это произойдет, в понедельник состоится заседание парламента, на котором будет обсуждаться этот вотум. Если он наберет 51 голос, тогда эти законы не вступят в силу, и последует отставка правительства. Если не будет вотума или не наберется 51 голос, тогда эти законы начнут работать. Теперь оппозиции нужно выбрать: или признать, что Кику и Додон были правы с этими законопроектами, а они зря 7 дней блокировали работу парламента, и не выдвигать вотум недоверия. Или – заблокировать и пойти объяснять пенсионерам, почему они не получат по 700 леев. Это как в шахматах: и так, и так плохо для них. Либо признайте, что мы были правы, либо выдвигайте вотум недоверия, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что в случае первого сценария уже на следующей неделе деньги поступят в НКСС, к аграриям, в Национальную компанию медицинского страхования на зарплаты врачам. Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время руководство страны выступит и с другими инициативами: о выделении помощи пострадавшим от наводнений и засухи, предпринимателям и другим. Средства для этого найдутся, заверил президент.