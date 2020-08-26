Додон – оппозиции: Куда вы так спешите? Проиграть все успеете (ВИДЕО)

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«Делят шкуру неубитого медведя». Так глава государства расценивает действия некоторых оппозиционных партий, начавших предвыборную кампанию раньше времени. В рамках передачи на общественном телеканале Игорь Додон напомнил им известную поговорку.

– Поспешишь – людей насмешишь. А они спешат, боятся, что не успеют. Проиграть все успеете, – сказал он.

Президент также в очередной раз подчеркнул, что оппозиция хочет объединиться для того, чтобы «свергнуть Додона», а не ради благих дел.

– Объединяйтесь, чтобы справиться с последствиями засухи, против пандемии, чтобы найти средства на дороги. А они объединяются против кого-то, и люди должны это понимать. Почему против Додона? Потому, что они понимают, что сейчас у президента самая большая поддержка народа, – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что не станет реагировать на эти нападки, а посвятит всё свое время гражданам и решению их проблем.

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