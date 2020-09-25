Додон – оппонентам: Вы говорите, что мы блокируем реформу юстиции, но КС управляют ваши выдвиженцы (ВИДЕО)

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Глава государства не будет комментировать решение КС отклонить поправки к Конституции, касающиеся судебной системы. В то же время Игорь Додон отмечает, что реформа юстиции остаётся для руководства страны приоритетом. Заявления были сделаны в рамках нового выпуска передачи “Президент отвечает”.

– Хочу обратиться к оппонентам, которые говорили, что мы блокируем реформу юстиции. Уважаемые оппоненты и критики, а кто управляет КС? Разве не представитель оппозиции, выдвинутый вами по политическим критериям в августе прошлого года? В последнее время слышны жесткие заявления в адрес правительства и президента, что, мол, мы хотим заблокировать реформу юстиции. Мы предложили изменения в Конституцию, они широко обсуждались в обществе и были одобрены Венецианской комиссией. Но теперь это было заблокировано, – отметил он.

Додон заверил, что действия в рамках реформы юстиции будут продолжены, несмотря на решение КС.

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