Додон – оппонентам: Вы готовы взять на себя ответственность за повторный роспуск парламента и ввергнуть страну в кризис? (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов рассчитывает победить на предстоящих досрочных выборах, и есть реальные шансы, что это произойдёт. Однако при любом раскладе прошедшие в парламент силы должны будут проявить ответственность и сесть за стол переговоров, считает Игорь Додон. В связи с этим он призвал оппонентов не разбрасываться громкими словами и не отказываться от диалога, так как для решения проблем людей он необходим.

– Я считаю, что после выборов мы должны проявить ответственность, вести диалог со всеми – и с правыми, и с левыми, и пытаться находить решения для людей. Сразу после парламентских выборов, после 11 июля, мы должны сесть за стол переговоров и дискутировать. Будет плохо, если не будет найден консенсус. Я уже вижу, как представители ПДС заявляют, что Майя Санду не будет согласна с чем- то. А вы готовы взять на себя ответственность за повторный роспуск парламента и ввергнуть страну в кризис? Это будет ответственностью тех, кто не приемлет диалога. Поэтому я вам рекомендую, уважаемые политические оппоненты, не повторяйте ошибки 2019 года, когда вы клялись, что не будет никаких дискуссий с Додоном, что не подадите ему руку и т.д. Не исключайте диалога – он необходим, если мы хотим решать проблемы людей, – сказал председатель ПСРМ.

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