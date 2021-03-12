Додон – оппонентам: Ваше поведение свидетельствует о слабости и политической импотенции (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ осудил нападки в свой адрес со стороны политических оппонентов, которые, вместо того, чтобы заниматься разрешением ситуации с коронавирусом, ищут, чем бы ещё навредить Додону.

Игорь Додон отметил, что политические войны тех, кто их затевает, ничего не значат для граждан, которые сейчас теряют родных из-за COVID-19.

– Призываю госпожу президента оставить свои амбиции и заняться делами. Я никогда себе не позволял по отношению к президентам, которые были до меня, рыться в шкафах в президентуре и искать, к чему бы придраться. То, что делаете вы, доказывает ваши слабость, политическую импотенцию и неспособность управлять государством. Вы не можете решать проблемы и ищете, как отвлечь публику, – сказал он.

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