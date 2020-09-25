Додон – оппонентам: Собаки лают, караван идёт. Расслабьтесь, пейте чай (ВИДЕО)

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Игорь Додон не станет вступать в полемику со своими оппонентами и не позволит им построить свою избирательную кампанию за его счёт. Об этом глава государства заявил в рамках нового выпуска «Президент отвечает».

– «Грязная» предвыборная кампания уже началась, и не с нашей стороны. Все «пушки» направлены в нашу сторону, все пытаются нас «толкнуть», «укусить». Кстати, есть молдавская пословица: «Собака, которая много лает, не кусает». Поэтому все те, кто пытается делать громкие заявления и обвинить нас в чем-то, много «лают», но больше ничего не могут сделать, – сказал Додон.

Глава государства напомнил, что ранее уже заявил, что не станет упоминать в этой кампании имя ни одного конкурента. «У нас своя повестка, и мы будем следовать ей», – добавил он.

– Поэтому прошу вас, уважаемые оппоненты, расслабьтесь, пейте чай, дальше вы знаете. Вы меня не спровоцируете. Я очень хорошо знаю, чего вы хотите, знаю ваши стратегии, и они не соответствуют нашим. Мы не будем участвовать в дебатах, в ваших пинг-понгах, чтобы вы за счет президента делали свою предвыборную кампанию. У нас очень мудрые люди, они всё видят и всё очень хорошо понимают. Собаки лают, караван идет. С одной стороны, меня забавляет агрессивность некоторых, с другой я понимаю их отчаяние, когда они доходят до идей о фальсификации и т.д. Пейте чай. Всё будет хорошо, – подытожил он.

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