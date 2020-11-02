Додон – оппонентам: Результат вас уже устраивает? Вы уже не говорите о фальсификациях? (ВИДЕО)

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Вчера руководство страны показало, что может организовать свободные и демократические выборы, а оппонентам, распространявшим всё это время ложь о якобы готовящихся фальсификациях, следует извиниться за это перед государственными учреждениями и гражданами. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– То, как вчера прошли выборы, – это ответ тем, кто говорил о фальсификациях. Хочу обратиться к этим бывшим и действующим кандидатам: было бы хорошо, чтобы вы извинились перед госучреждениями и гражданами за ту ложь, которую вы распространяли последние недели о фальсификации и о многих других вещах. Результат вас уже устраивает? Вы уже не говорите о фальсификациях? – сказал он.

Игорь Додон также поздравил Майю Санду с прохождением во второй тур, отметив, что повторяется ситуация от 2016 года.

– Я думаю, что мы ещё встретимся на дебатах, но и этот контркандидат говорил о фальсификациях. Было бы хорошо, чтобы и она озвучила свою позицию по этому поводу, – добавил он.

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