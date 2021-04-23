Додон – оппонентам: Решать судьбу досрочных выборов нужно не на улице, а за столом переговоров (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов в очередной раз призвал оппонентов к диалогу в интересах граждан.

– Не нужно дебатов на улице. Давайте и мы вытащим людей – не 800 человек, а 8000. Мы можем легко это сделать, но во время пандемии это было бы цинично. Вы вытащили людей во время пандемии, я же этого делать не хочу. Что это будет – 8000 с одной стороны, 1000 с другой? Такие вопросы нужно обсуждать не на улице, а за столом переговоров. Не нравится вам что-то – идите в суд, оспаривайте, находите решения. Но диалог – важнее всего, – сказал он.