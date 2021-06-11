Додон – оппонентам: Поезжайте в сёла без охраны и позвольте каждому задать вам вопрос (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ рассказал, о чём ему на встречах говорят граждане. По его словам, в основном люди спрашивают, в чём причина роста цен, и что будет с пенсионным возрастом после выборов, а также жалуются на то, что жизнь в этом году стала хуже, чем была в прошлом.

– Все спрашивают, какой будет пенсия, и продолжится ли по инициативе Додона выплата дважды в год денежной помощи пенсионерам. К примеру, в этом году пенсионеры, которые получают меньше 4000 леев, получили по 1000 леев на Пасху. Еще по 1000 леев хотим выплатить к 1 октября, и выплатим, – сказал он.

Додон призвал всех своих политических оппонентов отправиться в сёла – но не с кучей охраны и в “подготовленные залы”, как это делают некоторые руководители.

– Не буду их называть. Заходят в зал в окружении охраны и полиции и не позволяют другим людям войти и задать вопросы. Поездите по селам, как езжу я, без большой охраны, и позвольте каждому задать интересующие вопросы, – отметил он.

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