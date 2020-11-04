Додон – оппонентам: Не сжигайте мосты. После 15-го всё только начинается (ВИДЕО)

Додон – оппонентам: Не сжигайте мосты. После 15-го всё только начинается (ВИДЕО)

В рамках передачи “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” Игорь Додон в очередной раз призвал своих оппонентов не торопиться с громкими заявлениями. 

– В любой игре как только заканчивается одна партия, тут же начинается следующая. 15-го закончится один этап и сразу же начнётся другой. Простой вопрос тем, кто делает слишком много заявлений: вы это понимаете или думаете, что после 15-го жизнь в Молдове закончится? Нет, всё только начинается. Я к этому готов, моя команда тоже, к любому сценарию, у нас просчитаны шаги наперед. А вы готовы? Не сжигайте мосты и никогда не говорите: “Никогда!”, – сказал Додон. 

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