Додон – оппонентам: Не говорите, что нам делать, чтобы мы не сказали, куда вам идти (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ жёстко ответил недоброжелателям, которые критикуют партию и раздают непрошенные советы.

– Когда враги говорят, что мы должны что-то поменять, значит мы идём правильной дорогой. Если мы пойдём по их повестке дня, это будет самой большой ошибкой, потому что враг никогда ничего хорошего не посоветует. Не говорите, что нам делать, чтобы мы не сказали, куда вам идти. Мы чётко знаем, чем должны заниматься, – отметил Игорь Додон в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.