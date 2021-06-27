Додон – оппонентам: Не дождётесь! Команда коммунистов и социалистов будет вместе и дальше. За нами – страна (ВИДЕО)

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Коммунисты и социалисты объединились не сиюминутно, на два месяца, а ради спасения страны, и будут вместе и дальше в парламенте. Об этом на встрече с жителями Штефан-Водэ говорил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что оппоненты, пророчащие блоку разлад, не дождутся этого.

– Нашим оппонентам – не дождётесь. Мы создали команду, которая будет вместе и дальше. Эта команда, которая должна получить и получит большинство, будет работать в следующем парламенте. И попытаться растащить нас, что Воронин пойдёт налево, Додон пойдёт направо, или наоборот, – не получится. Слишком много поставлено на кон. Здесь не личные амбиции Воронина, Додона, Старыша или Цырди. За нами горит страна. Раз мы нашли в себе силы объединиться, значит, ситуация непростая. Кто, если не мы? – сказал он.

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