Додон – оппонентам: Не дождётесь! Команда коммунистов и социалистов будет вместе и дальше. За нами – страна (ВИДЕО)

Додон – оппонентам: Не дождётесь! Команда коммунистов и социалистов будет вместе и дальше. За нами – страна (ВИДЕО)

Коммунисты и социалисты объединились не сиюминутно, на два месяца, а ради спасения страны, и будут вместе и дальше в парламенте. Об этом на встрече с жителями Штефан-Водэ говорил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что оппоненты, пророчащие блоку разлад, не дождутся этого. 

– Нашим оппонентам – не дождётесь. Мы создали команду, которая будет вместе и дальше. Эта команда, которая должна получить и получит большинство, будет работать в следующем парламенте. И попытаться растащить нас, что Воронин пойдёт налево, Додон пойдёт направо, или наоборот, – не получится.  Слишком много поставлено на кон. Здесь не личные амбиции Воронина, Додона, Старыша или Цырди. За нами горит страна. Раз мы нашли в себе силы объединиться, значит, ситуация непростая. Кто, если не мы? – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md