Додон – оппонентам: На баррикадах вы все умные, а как доходит до дела – прячетесь в кусты (ВИДЕО)

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Игорь Додон считает, что Майя Санду продолжит выступать с “красивыми” декларациями, но так и не возьмёт на себя ответственность за ситуацию в стране, потому что говорить всегда проще, чем делать. Так же, напомнил Додон, Санду поступила и в прошлом году, когда была премьер-министром. “Они знают, что не справятся. Как говорил Эминеску: “Легко писать стихи, когда нечего сказать”, – отметил глава государства.

– Легко делать декларации, но возьмись за работу! Засучи рукава, созови фракции, свергни правительство и создай новое. Справляйся с пандемией, выплачивай зарплаты, пенсии, помогай аграриям. На баррикадах все умные, а как доходит до дела – прячутся в кусты. Мы это уже проходили в прошлом году, – сказал он в рамках передачи на общественном телеканале.

Додон также отметил, что правительство Иона Кику, которое постоянно критикуют оппоненты, справилось в сложнейших условиях, с которыми ранее не сталкивался ни один кабинет министров. Несмотря на пандемию, засуху, экономический кризис и президентские выборы, приведшие к политическому кризису, выплачиваются зарплаты и пенсии, оказывается помощь аграриям, кабинет министров держит под контролем ситуацию с пандемией, не прекращая при этом деятельность экономических агентов.

– Поэтому и я говорю о взятии ответственности. Мы не держимся зубами за власть. Кто-то говорил, что я захочу стать премьер-министром – меня это не интересует. Станем мы и премьер-министрами, и не только – но позже. Вы победили – берите ответственность, отвечайте за ситуацию в стране, свергайте правительство. У вас вместе с партнерами из ППДП 26 мандатов. У вас есть Филип, Канду и все, кто были с Плахотнюком – берите их к себе, сместите правительство, назначайте своё или идём на досрочные. Но не стройте из себя умников, рассиживаясь в креслах и делая заявления. Мы такого не допустим, – подытожил он.

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