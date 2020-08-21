Додон – оппонентам: Я бы вам показал, что такое митинг, но не хочу рисковать здоровьем людей (ВИДЕО)

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На этом этапе нет причин говорить о переносе президентских выборов. Ни Игорь Додон, ни ПСРМ не станут предлагать это. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил глава государства. Он также отметил, что некоторые политики поторопились дать старт своим предвыборным кампаниям, хотя до официального запуска еще есть время.

– Вижу, что некоторые проводят митинги в поддержку определенного кандидата и против меня. Уважаемые друзья, куда вы торопитесь? Вы говорили, что в период пандемии нужно быть осторожными, а теперь выводите на улицы сотни человек. Я не хочу рисковать здоровьем людей, но я бы вам показал, что такое митинг, как можно вывести 10-15-20 тысяч человек на митинг. Мы можем организовать это очень быстро, но я не хочу рисковать здоровьем людей, – сказал он.

Самое важное, отметил президент, чтобы выборы прошли в демократических условиях, свободно, без каких-либо ограничений в стране или за рубежом. О своем решении по поводу участия Игорь Додон, как и обещал ранее, объявит позднее.

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