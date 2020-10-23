Додон – оппонентам: Давайте строить Молдову, а не делить людей на “своих” избирателей и “не своих”

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Молдавским политикам, вне зависимости от взглядов и баталий во время выборов, нужно объединить усилия для строительства Молдовы. Так считает Игорь Додон. В эфире нового выпуска своего видеоблога он призвал своих оппонентов “жить дружно”, перестать “лить грязь” и приступить наконец к реализации конкретных идей на благо граждан.

– Люди рассказывают, что на каждой встрече мои оппоненты не говорят ничего, кроме “Антидодон”. Я же ни на одной своей встрече никого не критикую. Давайте объединимся, чтобы строить дороги, больницы, школы, детсады. Этого люди ждут от нас. Те, кто ничего другого, кроме “Антидодон” не видят: люди – это и ваши, и мои избиратели, их нельзя делить. Они ждут от нас одного и того же: другого качества жизни. Они ждут лучших дорог, чтобы мы построили или отремонтировали детский сад, ждут водоснабжения в своём селе. Им до лампочки, каких мы взглядов: прозападных или провосточных, “левые” мы или “правые”. Вы увидите по результатам выборов, что даже в районах, где традиционно голосуют за “правых”, люди в этот раз выберут тех, кто делает реальные вещи для РМ. Призываю вас отложить в сторону все дискуссии. Давайте строить Молдову для наших детей и внуков, для будущих поколений! – призвал Додон.

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