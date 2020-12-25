Додон – оппонентам: Без диалога у вас ничего не получится (ВИДЕО)

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Эйфория, в которой сейчас пребывают “правые”, пройдёт, но, если не будет диалога, все политические и не только процессы в стране окажутся заблокированными. Об этом Игорь Додон предупредил своих оппонентов.

Он рассказал, что к концу мандата полон сил и хорошо знает, что будет делать.

– Я официально, красиво, без того, чтобы чинить какие-либо препятствия, передал полномочия следующему президенту. Кстати, я убеждён: если бы результаты выборов были другими, Майя Санду не вела бы себя так же, как я. Я вёл себя корректно, и так же буду вести себя и дальше. Я пожелал ей успехов, сказал, что готов поговорить, когда будет нужно. Думаю, так должны поступать цивилизованные люди, а не кричать на улицах, как делают некоторые. Обещаю, что и дальше буду проявлять политическую зрелость, – сказал он.

Додон также обратился к оппонентам.

– Без диалога у вас ничего не получится. Неважно, насколько сильными вы себя считаете. Повторяю: эйфория пройдёт. Необходим диалог. Если не будет диалога, будет полная блокировка, – подчеркнул он.

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