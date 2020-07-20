Додон: Олигархи вместе с Санду и Нэстасе получили сегодня заслуженный урок

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Сегодняшняя попытка выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику показала, как подходит оппозиции название Альянс хаоса. Входящие в его состав четыре партии – ПДС, ППДП, партия “Про-Плахотнюк” и партия “Шор” – пытались замаскировать провал и унижение надуманными оправданиями, низкими провокациями и популистскими заявлениями. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

Президент отмечает: сегодня всё общество смогло увидеть, что скрывается за этими политическими персонажами, а также то, что они способны устраивать только скандалы, хаос и нестабильность. Вотум недоверия провалился, потому что с самого начала это было действом без содержания, политической импровизацией, которая основывалась лишь на планах олигархов вытащить еще несколько депутатов из рядов парламентского большинства, констатирует глава государства.

– Однако сегодня олигархи получили заслуженный урок, который заключается в том, что купить всё и всех нельзя. Надеюсь, что и Майя Санду с Андреем Нэстасе сделали из этого унизительного опыта вывод, что им не стоило ставить подписи вместе с мафиозными группировками “Про-Молдова” и “Шор”, с теми, кто украл миллиард, что не стоило пачкаться, попав в их капкан, – отметил Додон. Президент подчеркнул, что сейчас важно, чтобы все, как оппозиция, так и власть, сделали выводы из того, что произошло, и подумали, что хорошего они могут сделать для граждан. Додон также отметил, что сейчас в парламенте есть 4 подлинные партии: ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП. Чтобы улучшить ситуацию в стране, уверен глава государства, нужно, чтобы Партия социалистов и Демократическая партия на правах правящих формирований провели конструктивный диалог с оппозиционными “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, обсудили замечания, которые есть у последних в отношении власти, и вмешались там, где нужны изменения. – В качестве президента страны я готов поддержать их диалог и любое решение, предложенное этими партиями, но я твердо исключаю любые дискуссии с мафиозными партиями в парламенте, руководимыми и финансируемыми Шором и Плахотнюком. Мой призыв ко всем здоровым силам в парламенте заключается в том, чтобы они как можно скорее, путем диалога, нашли лучшие решения для того, чтобы Молдова преодолела этот сложный период, вызванный пандемией. Ни одна партия не является идеальной, но каждое из этих четырех формирований может предложить реальные, конструктивные идеи для того, чтобы облегчить жизнь людей, – подытожил Игорь Додон. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.