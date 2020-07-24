Додон: Олигархам выгодно, чтобы президентские выборы выиграла Майя Санду

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Лидер ПДС является кандидатом олигархов на президентских выборах. Более того, повестку деятельности ей диктуют извне. Даже вотум недоверия она подписала “под диктовку”, потому что ее заверили, что будут куплены еще двое депутатов и голосов для отставки правительства хватит. Об этом Игорь Додон заявил на пресс-конференции.

– Кто-то её убеждает в том, что всё будет хорошо. Олигархам выгодно, чтобы она выиграла президентские выборы, поэтому олигархические “консервы” объединились вокруг нее против меня, – сказал глава государства.

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