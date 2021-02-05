Додон окажет содействие в решении проблем живущих в России граждан Молдовы (ВИДЕО)

Додон окажет содействие в решении проблем живущих в России граждан Молдовы (ВИДЕО)

С понедельника в Москве будет находиться представитель ПСРМ, бывший советник Игоря Додона Сергей Мишин, который будет обеспечивать связь между лидером социалистов и молдавской диаспорой в России. Об этом сам Додон рассказал в рамках нового выпуска своего видеоблога. Председатель Партии социалистов отметил, что постарается помочь всем нашим согражданам, в том числе с “амнистией”. 

– С понедельника у нас в России будет дополнительный представитель – помимо депутата, избранного в этом округе. Он займётся решением этого вопроса, – сказал Игорь Додон. 

Напомним, ранее благодаря содействию Игоря Додона были “амнистированы” десятки тысяч наших сограждан, живущих в России.

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