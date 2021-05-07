Додон официально предложил Воронину создать совместный избирательный блок (ВИДЕО)

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ПСРМ передала председателю Партии коммунистов Владимиру Воронину официальное письмо, подписанное Игорем Додоном, с предложением создать на предстоящих досрочных выборах избирательный блок. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил глава Партии социалистов.

– Мы готовы создать блок с коммунистами. Да, было много критики с обеих сторон, но сейчас всё это нужно забыть, ведь речь идёт об интересах государства и граждан. Нужно спасать страну. Тем более, что все признают, что за 30 лет независимости лучшая команда у власти была до 2009 года, когда Воронин был президентом, Гречаный – премьер-министром, Додон – вице-премьером, министром экономики. Так почему бы не возродить эту команду? – сказал он.

Додон также отметил, что “страна находится в опасности. Если к власти придут эти, из Гарварда, с рюкзачками за спиной, будет тотальный хаос. В этой ситуации те, кто выступает за сохранение государства и народа, должны объединиться”.

На следующей неделе, добавил он, ПСРМ зарегистрируется в качестве конкурента на выборах: либо в составе блока с Партией коммунистов, либо самостоятельно.

– Мы сделаем всё, чтобы выиграть. Все 30 лет на выборах всегда побеждали левоцентристские партии. Думаю, так будет и сейчас, – подытожил он.

Напомним, накануне ПКРМ объявила о готовности продолжать консультации с социалистами на тему создания избирательного блока.

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