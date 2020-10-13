Додон: Одним из приоритетов нашей команды была и остается поддержка аграрного сектора!

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Первый пункт в сегодняшнем рабочем графике Игоря Додона – поездка в село Хорешть Яловенского района. Кандидат посетил главное предприятие Хорешть – ферму, где производят молоко, сыры и другие молочные продукты под маркой «Ferma cu origini».

– Хорошо пообщались с коллективом фермы, говорили не только на производственные темы – людей интересуют насущные вопросы: дороги, социальная сфера, пандемия… Рассказал о том, что нами уже сделано, и о том, что мы намерены сделать в ближайшие четыре года. Ферма – хороший пример грамотного отношения к делу: внедряются новые технологии, повышается эффективность работы предприятия. Именно за такими предприятиями будущее. Когда мы говорим о необходимости индустриализации страны, о модернизации сельского хозяйства, то речь в первую очередь идет о создании подобных проектов. Одним из приоритетов нашей команды была и остается поддержка аграрного сектора, особенно в условиях пандемического кризиса и засухи, – отметил Додон.

В селе Зымбрень он встретился с местными жителями в Доме культуры. Говорили, как и в большинстве случаев, о социальной защите, пенсиях, ремонте дорог и социальных объектах, о поддержке сельского хозяйства и борьбе с эпидемией.

– Отдельно рассказал о большом достижении команды: о начале поэтапного удвоения зарплат всем медицинским работникам. В октябре наши врачи уже получают повышенную на 30% зарплату, с нового года она увеличится еще на 30%, а в первом квартале 2021-го – на 40%. И это лишь один пример наших успехов – их было и будет намного больше! – заверил кандидат.

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