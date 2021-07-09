Додон: Один из приоритетов программы Блока коммунистов и социалистов – поддержка отечественного производителя

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Игорь Додон посетил сегодня легендарное винодельческое предприятие “Криково”, являющееся гордостью и национальным достоянием Молдовы.

Председатель ПСРМ выразил признательность коллективу за многолетний добросовестный труд и высокое качество продукции.

Одним из приоритетов предвыборной программы Блока коммунистов и социалистов является комплекс мер по поддержке отечественного производителя, увеличению объёмов промышленного производства и экспорта, сохранению и расширению рынков сбыта, обеспечению достойной оплаты труда. В 2017 году, благодаря моей личной договорённости с президентом России Владимиром Путиным, нам удалось вновь предоставить продукции комбината “Криково” доступ на российский рынок, – отметил он.

Додон призвал поддержать на выборах команду ПКРМ-ПСРМ, которая доказала на деле, что умеет грамотно управлять национальной экономикой и добиваться впечатляющих макроэкономических показателей.

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