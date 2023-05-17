Додон обвинил Санду в узурпации власти: Молдова снова стала захваченным государством (ВИДЕО)

«Майя Санду и ПДС совершили самое большое преступление – они узурпировали власть в стране. Этот режим пошёл по стопам режима Плахотнюка. Молдова снова стала захваченным государством», – заявил на брифинге для прессы исполнительный секретарь ПСРМ, пятый президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что социалисты инициируют парламентские процедуры против узурпации власти действующим руководством страны.

– Игнорирование злоупотреблений, так же как пустые похвалы со стороны внешних партнёров привели к трансформации власти PAS в тоталитарную партию. Майя Санду встала на путь диктатуры, и эта «история успеха» стала новым кошмаром для народа Республики Молдова. Происходит это в том числе по вине западных кураторов, закрывающих глаза на антидемократические злоупотребления.

Довожу до их сведения, что саммит 1 июня пройдёт на фоне террора и ненависти населения к диктаторскому режиму, установленному президентом Майей Санду.

Европейские чиновники приедут в страну, охваченную страхом, нищетой и отчаянием. Управляемую антинародным режимом.

Что касается ситуации в Гагаузии, то её намеренно возвращают к состоянию начала 1990-х годов, когда регион вступил в прямой и опасный конфликт с центральной властью в Кишиневе. Почему власть ПДС делает это? Она хочет создать новый конфликт, ещё больше расколоть общество, отвлечь внимание людей от бедности, коррупции и несостоятельности в управлении страной – к гагаузскому кризису. Майя Санду стала олицетворением захваченного государства, бедного и истерически управляемого. А те, кто сегодня исполняет её незаконные и оскорбительные приказы, неизбежно ответят перед законом. Время проходит быстро, – отметил Игорь Додон.