Додон обсудил в Москве варианты льготных условий для участия представителей Молдовы в мероприятиях “Росконгресса”

Додон обсудил в Москве варианты льготных условий для участия представителей Молдовы в мероприятиях “Росконгресса”
Игорь Додон продолжает рабочую поездку в Москву. Сегодня председатель “Молдавско-Российского делового союза” встретился с первым заместителем исполнительного директора Фонда “Росконгресс” Андреем Реутом и заместителем директора Григорием Великих.

– Обсудили варианты льготных условий для представителей молдавского бизнеса и общественных организаций, а также политиков для участия во всех мероприятиях, проводимых “Росконгрессом”. Кроме того, я получил приглашение на ряд мероприятий в ближайшем будущем, первое из которых состоится в феврале 2022 года в Сочи, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 
“Росконгресс” – ведущая компания-организатор различных форумов и выставок в России. На ее долю приходится более 80% таких мероприятий, в том числе Петербургский Международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, Арктический, Энергетический и другие форумы. Через неделю в Италии “Росконгресс” проведет Международный Евразийский экономический форум.

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