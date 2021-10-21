Додон обсудил в Москве варианты льготных условий для участия представителей Молдовы в мероприятиях “Росконгресса”

– Обсудили варианты льготных условий для представителей молдавского бизнеса и общественных организаций, а также политиков для участия во всех мероприятиях, проводимых “Росконгрессом”. Кроме того, я получил приглашение на ряд мероприятий в ближайшем будущем, первое из которых состоится в феврале 2022 года в Сочи, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

“Росконгресс” – ведущая компания-организатор различных форумов и выставок в России. На ее долю приходится более 80% таких мероприятий, в том числе Петербургский Международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, Арктический, Энергетический и другие форумы. Через неделю в Италии “Росконгресс” проведет Международный Евразийский экономический форум.