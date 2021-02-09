Додон обсудил с Васнецовым возможные пути ускорения регистрации в Молдове “Спутника V”

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На встрече с российским послом председатель ПСРМ подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины от коронавируса.

В связи с этим Игорь Додон обсудил с Олегом Васнецовым сроки и возможные пути ускорения регистрации прививки и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры будут выполнены.

Ранее Додон отмечал, что большинство наших сограждан намерены вакцинироваться именно российским препаратом.

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