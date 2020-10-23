Додон обсудил с сотрудниками Daac Hermes меры поддержки экономических агентов

0

Игорь Додон провел встречу с работниками компании Daac Hermes, одного из старейших и крупнейших многопрофильных предприятий Молдовы. Оно является ведущим импортером автомобилей известных мировых марок, владеет активами в области производства косметики, сельхозтехники, а также в сфере IT. Во всех подразделениях фирмы трудятся более 2200 человек.

⁃ Говорили об основных итогах работы нашей команды за прошедшие годы, обсудили программу дальнейших действий. В частности, разговор шел о мерах поддержки экономических агентов, о программе строительства промышленных платформ по всей стране, о реконструкции дорог и инфраструктуры. Общение получилось конструктивным и доброжелательным. Такие предприятия, как Daac Hermes, стоят в фундаменте молдавской экономики и будут одной из опор для ее дальнейшего развития. Вместе мы справимся! – отметил независимый кандидат на пост главы государства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.