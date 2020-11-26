Додон обсудил с послом России своё участие в саммитах лидеров стран ЕАЭС и СНГ (ФОТО, ВИДЕО)

Додон обсудил с послом России своё участие в саммитах лидеров стран ЕАЭС и СНГ (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны рассмотрели различные вопросы двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их значительную активизацию в уходящем году, несмотря на пандемический кризис. 

– Обсудили также формат и повестку двух важных международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие недели с участием Республики Молдова. Речь идет о саммитах Евразийского Экономического Союза, где наша страна имеет статус наблюдателя с 2018 года, и Содружества Независимых Государств, – отметил на своей странице в соцсети глава государства. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md