Додон обсудил с послом России своё участие в саммитах лидеров стран ЕАЭС и СНГ (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны рассмотрели различные вопросы двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их значительную активизацию в уходящем году, несмотря на пандемический кризис.
– Обсудили также формат и повестку двух важных международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие недели с участием Республики Молдова. Речь идет о саммитах Евразийского Экономического Союза, где наша страна имеет статус наблюдателя с 2018 года, и Содружества Независимых Государств, – отметил на своей странице в соцсети глава государства.
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