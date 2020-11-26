Додон обсудил с послом России своё участие в саммитах лидеров стран ЕАЭС и СНГ (ФОТО, ВИДЕО)

– Обсудили также формат и повестку двух важных международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие недели с участием Республики Молдова. Речь идет о саммитах Евразийского Экономического Союза, где наша страна имеет статус наблюдателя с 2018 года, и Содружества Независимых Государств, – отметил на своей странице в соцсети глава государства.